İsmi Raymond Chandler, Ross Macdonald gibi usta polisiyecilerle birlikte anılan Sue Grafton, merkezinde özel detektif Kinsey Millhone'un yer aldığı serisine 1982 yılında başlamıştı. Yıllar içerisinde bu kapsamda yayımlanan her roman, "Bir Kinsey Millhone polisiyesi" olarak anılsa da, aslında bu seriyi özel kılan, alfabeyi takip etmesiydi. Evet "a" için bir roman, "b" için bir roman, "c" için bir roman…

Peki, A'dan Z'ye her biri bir kelimeyle özdeşleşen, o kelimeden isim alan romanlarda en son nerede kalmıştık?





Oğlak Yayıncılık, Ateş'in 'A'sı ile 1996 yılında başladı Kinsey Millhone polisiyelerini Türkçede yayımlamaya. Baskın'ın 'B'si, Cinayet'in 'C'si, Delikanlı'nın 'D'si, Esrarengiz'in 'E'si, Firar'ın 'F'si ve Gerilim'in 'G'si'nin ardından seriye yine Oğlak çatısı altında ama bu sefer Maceraperest Kitaplar etiketiyle devam edildi; Hesaplaşma'nın 'H'si, İftira'nin 'İ'si, Jest'in 'J'si, Katil'in 'K'si ve 1999 yılında yayımlanan Lanetli'nin 'L'si. Her ne kadar "m", "n" ve "o" yayına hazırlanıyor duyurusu yapılmış olsa da Türkçede okuma imkanı bulamadık. Seri bir şekilde devam etti, ama kaldığımız yerden değil!





Artemis Yayınları bayrağı devralarak 2005'te Risk'in 'R'si'ni, 2007'de Sessizliğin 'S'si'ni ve 2008'de Tacizin 'T'si'ni yayımladı. Şimdiye kadar aradaki harflerle ilgili bir gelişme olmadığı gibi, bu yayımlandığını söylediğimiz kitaplar da tükenmiş durumda. Ancak sahaflardan bulunabiliyorlar. Diğer taraftan ise Sue Grafton, alfabeyi tamamlamaya çok yaklaştı. Türkçede ne zaman okuyabiliriz bilemiyoruz ama bugün itibariyle "Y" kitabı yurt dışında satışa sunulmuş durumda: Y is for Yesterday.





Otuza yakın ülkede ve bir o kadar değişik dilde eksiksiz yayımlanan bu seriyi umarız Türkçede de tamamlanmış halde okuyabiliriz. Kitap isimlerindeki "yaratıcı" çeviriyi örnek alarak söylersek, Yakında'nın 'Y'si umarız…