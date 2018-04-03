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    03-04-2018

						
"Yalnızlar"ın "Oyuncu"sunu anmak: Erhan Bener 90 yaşında

						

							
							

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Edebiyatımızın usta kalemlerinden Erhan Bener, doğumunun 90'ıncı, vefatının 10'uncu yılında “Yalnızlar’ın Oyuncu’su” adlı bir etkinlikle anılacak. Bir başka ustanın, Vüsat O. Bener'in kardeşi olan, 1929 doğumlu Erhan Bener, 1945 yılında şiir ve öykülerini çeşitli dergilerde yayımlatmaya başlamış, özellikle Yalnızlar ve Oyuncu gibi romanlarıyla yazın dünyamızda iz bırakmıştı. 

Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma gününde açılış konuşması edebiyat eleştirmeni Doğan Hızlan tarafından yapılacak. Gün boyu sürecek oturumlarda, Bener’in yaşamının az bilinen yönleri, 12 Eylül sonrası yaşadıkları yakın dostları ve tanıklıklar aracılığıyla aktarılacak. Bener’in edebiyatının farklı dönemleri de, Ömer Türkeş, Seval Şahin, Asuman Kafaoğlu Büke, Handan İnci ve -yazarın oğlu- Yiğit Bener gibi isimlerin katılımıyla konuşulacak.
 
 
Etkinlik programı

11.00 AÇILIŞ
Erhan Bener'den Sayfalar: Serdar Sönmemiş
Erhan Bener Belgeseli
Aile Adına Karşılama: Yaprak Bener
Erhan Bener'in Edebiyatımızdaki Yeri: Doğan Hızlan

11.45 TANIKLIKLAR
Erhan Bener'den Sayfalar: Serdar Sönmemiş
Yiğit Bener (moderatör)
Nejat Gülen
Masis Kürkçügil

14.00 ÖZELLİKLER
Erhan Bener'den Sayfalar: Serdar Sönmemiş
Yiğit Bener (moderatör)
Turhan Günay
Ayla Kutlu

15.15 ETKİLEŞİMLER
Erhan Bener'den Sayfalar: Serdar Sönmemiş
Doç. Dr. Seval Şahin (moderatör)
Feridun Andaç
Prof. Dr. Birsen Karaca

16.15 KATMANLAR
Asuman Kafaoğlu Büke (moderatör)
Ömer Türkeş
Prof. Dr. Handan İnci

17.15 KAPANIŞ
Yiğit Bener
Erhan Bener'den Sayfalar: Serdar Sönmemiş
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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