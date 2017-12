Yapay zeka Harry Potter'ın devamını yazdı

Günden güne gelişen yapay zeka teknolojisi insanoğlunu şaşırtmaya devam ediyor. Harry Potter hayranlarının sıkça karşılaştığı ve aşina olduğu hayran kurgularına bir yenisi eklendi, fakat bir farkla: Bu hikayenin yazarı bir yapay zeka!

Harry Potter serisinin tüm kitaplarını "okuyan" bir yapay zeka Jamie Brew adlı yazılımcı tarafından tasarlanan ve akıllı telefonların klavyelerindeki kelime tahmin etme özelliğine benzer bir algoritma ile yeni bir Harry Potter öyküsüne imza attı. "Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash" (Harry Potter ve Büyük Bir Kül Yığını Gibi Görünenlerin Portresi) adını taşıyan öykü üç sayfa uzunluğunda ve hayli ilginç.

Ancak yapay zekanın bir başyapıta imza attığını iddia etmek güç, zira ortaya çıkan yeni öykü bir hayli absürt. Hikayede Harry Potter hayranlarının yakından tanıdığı Ölüm Yiyenler'den biri üzerinde "Hermione nasıl dans edildiğini unuttu!" yazan bir tişört giyiyor, Ron bir yandan deli gibi dans ederken örümcek yığınına dönüşüyor ve Hermione'nin ailesini yemeye başlıyor!

Ortaya çıkan hikaye her ne kadar kulağa absürt ve anlamsız gelse de yapay zeka teknolojisinin geleceği hakkında oldukça önemli bir gelişme. Öyle ki, geleceğin yazarlarının yapay zekalar olma ihtimalini dahi düşündürüyor!

Kaynak: The Verge