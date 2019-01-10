Yapı Kredi Salinger’in doğum gününü kutluyor

Yapı Kredi Salinger’in 1 Ocak 2019, J. D. Salinger’ın 100. doğum yıl dönümü. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık (YKKSY) yazarın doğum gününü 11 Ocak Cuma günü saat 18:30’da Loca’da yapılacak bir söyleşiyle kutlanacak. Akademisyen, yazar Erkan Irmak’ın moderatörlüğünü üstleneceği “Salinger 100 Yaşında”, Salinger’ın YKY’deki ilk editörlerinden İshak Reyna, çevirmenleri Sevin Okyay ve Ömer Madra konuşmacı olarak katılacaklar.
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