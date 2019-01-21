Yaratıcı Okuma: “Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu”

Calvino’nun yazarlık dehasını konuşturduğu, okurluk ve yazarlık üzerine bir başyapıt olarak nitelendirilen “Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu”, merak edenler ve yeniden, derinlemesine okumak isteyenler için Yaratıcı Okuma etkinliğinde okurlarla buluşuyor. 26 Ocak’taki etkinlik 13.00’te başlıyor.
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