Yayıncılığa Giriş sertifika programı  Bilgi Üniversitesi'nde

Yayıncılığa yeni adım atmış genç profesyonellere ve yayıncılıkta kariyer edinmek isteyenlere yönelik Yayıncılığa Giriş Sertifika Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenleniyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde yapılacak ve eğitmenliğini Sevengül Sönmez’in yaptığı programda yayınevinin birimleri ve çalışma biçimleri, yayınevi kurma prosedürü, yayıncılıkla ilişkili meslekler, yayınevi-çevirmen ilişkileri gibi genel konuların yanı sıra son zamanlarda sektörde ilgi çeken yayıncılığın hukuki boyutları, fuarlar ve telif alışverişinin yayıncılıktaki önemi, yayıncılıkta pazarlamanın püf noktaları ve dijital yayıncılıktaki son gelişmeler gibi yayıncılığın tüm faaliyetleri anlatılacak. Yayıncılığın farklı alanlarında uzmanlaşmış konuklar tecrübelerini paylaşacaklar.





Literatür Yayıncılık ve Punto Dağıtım Kurucusu Kenan Kocatürk, Yapı Kredi Kültür Yayınları Yayın Koordinatörü Aslıhan Dinç, Avukat Haluk İnanıcı, Anatolialit Ajans Telif Hakları Yöneticisi Eda Çaça, ÇEVBİR Başkanı Can Saday, MinYay Kurucusu Onur Büyükceran, Sistematik Dijital Yayıncılık Atölyesi Kurucusu Özgür Barış Akbayır ve Yapı Kredi Kültür Yayınları Satış Pazarlama Müdürü Özgür Akın programa konuk olarak katılacaklar.





