Yeni Agatha Christie pulları gizli ipuçlarını açığa çıkarıyor

Agatha Christie'nin ilk romanı Ölüm Sessiz Geldi'yi yazmaya başlamasının 100. yılı şerefine İngiliz Kraliyet Postası tarafından Agatha Christie romanları temalı yeni posta pulları basıldı. Pullar, aynı zamanda gizem türünün kraliçesinin en ünlü romanlarına ilişkin birtakım ipuçları da içeriyor. Altı puldan oluşan serinin tasarımı Jim Sutherland ve Neil Webb'e ait. Seride Ölüm Sessiz Geldi'nin yanı sıra Doğu Ekspresi'nde Cinayet, On Küçük Zenci, Roger Ackroyd Cinayeti, Cinayet İlanı ve Cesetler Merdiveni bulunuyor.
Kaynak: The Guardian
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