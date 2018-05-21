İnanması zor olsa da, Yerdeniz Büyücüsü bundan tam 50 yıl önce yayımlandı. Ursula K. Le Guin’in yarattığı belki de en unutulmaz karakter olan Ged’le Yerdeniz haritasını arşınlamamızın üzerinden 50 yıl geçmiş!



Le Guin, Ocak ayında aramızdan ayrılsa da, onun arzu ettiği projelerden biri bu yıl Ekim ayında Saga Press tarafından hayata geçirilecek. Yerdeniz serisinin tüm kitaplarının bir araya getirileceği bu özel edisyonun özelliği, Charles Vess’in Yerdeniz’i betimleyen 60’a yakın illüstrasyonu.



Serinin ilk kitabı Yerdeniz Büyücüsü’nün muhteşem illüstrasyonlara sahip özel bir baskısı, birkaç yıl önce Folio Society’nin yetkin ellerinden çıkmıştı. Saga Press’ten çıkacak kitap ise, serinin tüm metinlerini bir araya getirecek.



Ursula Le Guin’in daha önce ortaya çıkan Yerdeniz illüstrasyonlarının çoğundan memnun kalmadığını biliyoruz. Charles Vess’in desenlerinin, onun hayalindeki Yerdeniz’le, hem biçim açısından, hem de yansıtmak istediği dünyanın politik mesajı bakımından büyülü bir uyum taşıdığını dile getirmişti Le Guin.

İşte Charles Vess’in Yerdeniz illüstrasyonlarından birkaç örnek...

Kaynak: The Verge