Yıllardır kayıp olan Stanley Kubrick senaryosu bir Zweig uyarlaması!

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Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri kabul edilen Stanley Kubrick'in 1956 yılında, Calder Willingham isimli bir yazarla kaleme aldığı ve 60 yılı aşkın süredir kayıp olan senaryosu bulundu. "Burning Secret" adını taşıyan ve hiçbir zaman hayata geçirilemeyen filmin senaryosu, Stefan Zweig'ın Yakıcı Sır ismiyle Türkçeye kazandırılan metninin uyarlaması.

Stanley Kubrick



Guardian'ın haberine göre, senaryoyu bulan Nathan Abrams isimli Kubrick uzmanı şunları dile getirdi: "Filmin bulunabileceğini hüç dününmüyorduk, Kubrick'in senaryoyu tamamladığını da bilmiyorduk. Metin artık elimizde, bu çok heyecan verici."

Kariyeri boyunca yalnızca 13 film çeken ve titiz çalışmasıyla tanınan Kubrick, daha önce Otomatik Portakal, 2001: Bir Uzay Destanı, Cinnet ve Lolita gibi klasikleşmiş romanları kendi üslubuyla yorumlayarak unutulmaz filmlere imza atmıştı.

Ülkemizde kitapları çok satanlar listelerinde her daim yer bulan Stefan Zweig'ın Yakıcı Sır adlı novellası, kısa bir tatil için Avusturya Alplerine giden narsist bir baronun çapkınlık hikayesini anlatıyor.