Yılmaz Güney İthaki Yayınları'nda

Oyunculukla başladığı kariyerinde dünyaca tanınan bir yönetmen haline gelen Yılmaz Güney aynı zamanda iyi bir senarist ve yazardı. Senaryolarının yanı sıra roman, öykü, şiir, deneme gibi türlerde de yazan Yılmaz Güney'in tüm eserleri Ocak 2017'den itibaren İthaki Yayınları tarafından yayımlanacak.

Kitaplar ilk olarak Yılmaz Güney'in de memleketi olan Adana'da, 10. Çukurova Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşacak. Ocak ayında ilk olarak Güney'in Boynu Bükük Öldüler adlı romanıyla Umut filminin senaryosu yayımlanacak. 10. Çukurova Kitap Fuarı kapsamında 7 Ocak 2017 Cumartesi günü Fatoş Güney’in konuşmacı olarak katılacağı "Yılmaz Güney’in Özlediği, Düşlediği Şehir: Adana / Umut Filminin Serüveni" başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.