Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli Tiyatroya Uyarlandı

Oyun Atölyesi, Yusuf Atılgan’ın kült eseri Anayurt Oteli‘ni izleyiciyle buluşturuyor.
Anayurt Oteli, Firuze Engin’in uyarlaması, Kerem Ayan’ın rejisi ve Zebercet adıyla, tek kişilik oyun olarak sahnede. Varlığını kendisinin bile sorguladığı ama bir o kadar da yaşam dolu bir taşra adamı Zebercet... Onu, yazarı Yusuf Atılgan’ın sesinden tanımıştık; bu oyunda ise Zebercet iç ve dış dünyasını kendi ağzından anlatıyor.
Zebercet adlı tek kişilik bu oyun Talimhane Tiyatrosu’nda 27 Kasım 2018 Salı saat 20.30’da sahnelenecek.
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