Yusuf Tosun Mehmet Akif Ersoy'u Anlatacak

Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nin 50’nci toplantısı, Mehmet Akif’e ayrıldı. Şairin hayatını, fikir dünyasını ve şiirlerini bu sahada kıymetli araştırmalar yapan değerli yazar Yusuf Tosun anlatacak. Toplantıyı Şakir Kurtulmuş yönetecek. Anma programı, Yeni Dünya Vakfı’nda, 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 18.00’da başlayacak.
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