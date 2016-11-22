Zadie Smith'in yeni romanı televizyona uyarlanıyor

İnci Gibi Dişler, Güzelliğe Dair, İmza Toplayan Adam, NW Londra ve Kamboçya Elçiliği kitaplarıyla tanıdığımız Zadie Smith'in geçtiğimiz hafta yayınlanan son romanı Swing Time şimdi de televizyona uyarlanıyor. Baby Cow adlı yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre romanın televizyon uyarlamasını Zadie Smith ve Nick Laird yapacak.

BBC Films'in eski yöneticisi olan ve geçtiğimiz ay Baby Cow'un başına getirilen Christine Langan yaptığı açıklamada "Zadie Smith bir jenerasyonun sesi ve Swing Time da dostluk, rekabet ve şöhret üzerine nefes kesici derecede tutkulu bir hikaye," dedi ve ekledi: "Baby Cow'un böyle eşsiz bir projeye imza atmasından gururlu ve mutluyuz ve bu projeyi televizyon izleyicisiyle de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: Hollywood Reporter