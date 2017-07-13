Zadie Smith'ten iki yeni kitap

Son olarak Swing Time romanıyla okurun karşısına çıkan Zadie Smith, iki yeni kitabın yolda olduğunu duyurdu. Kitaplardan biri Zadie Smith'in ilk tarihi romanı olurken diğer kitapta yazarın en iyi öyküleri bir araya getirilecek. Her iki kitap da Smith'in mevcut yayıncısı Hamish Hamilton tarafından yayımlanacak.

Öykü derlemesinin ismi henüz açıklanmazken, Zadie Smith'in ilk tarihi romanı The Fraud adını taşıyor. The Fraud, 1830-1870 yılları arasında İngiltere'de yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. Her iki kitabın da yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: The Bookseller