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    27-04-2017

						
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nın yazarı vefat etti

						

							
							

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Otobiyografi ve felsefi deneme türlerinin sınırlarını esneten Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nın yazar Robert Pirsig, 24 Nisan günü, 88 yaşında vefat etti. Bir baba ve oğlunun motosikletle Amerika Birleşik Devletleri'ni bir uçtan bir uca geçişini anlatan roman 1974'te yayımlanmış ve kısa sürede çok satanlar listelerine girmişti.
 
Pirsig'in yayıncısı William Morrow & Co'nun editörü Peter Hubbard, Robert Pirsig'in bir süredir kötüye giden sağlık durumu neticesinde Maine'deki evinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Otobiyografik ögelerin ağırlıkta olduğu ve 100 yayıncı tarafından reddedildikten sonra sonunda basılma imkanı bulan Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nda yazarın şizofreni teşhisi aldığı döneme ilişkin geriye dönük anlatılar da bulunuyor.
 
 
 
 
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nın yayınlandıktan kısa süre sonra çok satanlar listelerine girmesi üzerine Pirsin, "Motosiklet gibi bir makine yaratan klasik değerlerle, bir köy yolunun güzelliğini deneyimlemek gibi romantik değerler arasındaki çatışmayı çözmek için yola çıktıklarını" belirtmişti.
 
Minneapolis'te doğan yazar yüksek IQ'ya sahipti ve liseden 15 yaşında mezun olmuştu. Yazar 1960'lı yıllarda ruhsal rahatsızlıklar sebebiyle hastaneye yatmadan evvel üniversitede felsefe bölümünü bitirmiş ve bir süre teknik yazar olarak çalışmıştı. Yazarın bu yıllardaki felsefi düşünceleri ve 1968 yılında, en büyük oğlu Christopher'la Amerika Birleşik Devletleri'ni bir uçtan bir uca motosikletle geçmesinin de dahil olduğu kişisel tecrübeleri Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'nın özünü oluşturdu.
 
 
Pirsig daha sonra 17 yıl boyunca bir devam romanı üzerinde çalıştı ve iki kurgusal karakterin bir botla Amerika'nın doğu yakasına yaptıkları seyahati anlatan Lila Ahlakın Sorgulanması 1991 yılında yayınlandı.
 
Pirsig hayatının 30 yılını South Berwick, Maine'de eşi Wendy, iki çocuğu ve üç torunuyla geçirirken Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı'na ilham veren yolculuğa beraber çıktığı oğlu Christopher ise 1979 yılında hayatını kaybetti.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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