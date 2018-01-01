40 Soruda Türk Romanı, oluşum sürecini tamamlayan, anlattıkları ve anlatım teknikleri ile dünya romanının paralelinde bir gelişme gösteren, belirli ölçülerde kendine özgü nitelikler de kazanan romanımızı, kuruluş ve gelişim süreci, teorik tartışmaları, türleri, anlatma teknikleri, tipleri ve karakterleri, anlatılan problemleri ve yeni anlatma biçimleri açısından özetlemeye çalışıyor. Edebiyat okuyan, edebiyatla okur/yazar olarak ilgilenen herkes için bir başvuru kitabı.

Mehmet Narlı

KETEBE YAYINLARI