Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > Kitap

			


			

			

			

				

				

					

					

						
 Paolo Giordano // Çev. Eren Yücesan Cendey 

						
Doğan Kitap

						
Aileden Biri

						

						

														
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
													

						

							
﻿

Toplam oy: 0

						

						

					

					

					

					
					

						

														


							Bu kitabı idefix'ten sayın alın
						

						

						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

							
					
				

			

					


                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Black Mirror kitap oluyor!

					

				

				
				

					
36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi

					

				

				
				

					
Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi David Grossman oldu

					

				

								
				

					
Barış Ödülü Margaret Atwood'un

					

				

								
				

					
Nilüfer Belediyesi'nden Orhan Kemal Öykü Ödülü 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tevfik Uyar’la söyleşi:

 "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."

Ece KARAAĞAÇ
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Black Mirror kitap oluyor!
						
					
					
				

																

						2 - Shakespeare'den önce, Shakespeare'den sonra
						
					
					
				

																

						3 - “Okurun özgür bırakılması gereken bir oyun”
						
					
					
				

																

						4 - 36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi
						
					
					
				

																

						5 - Mario Bellatin adlı yazardan kurtulmak…
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap