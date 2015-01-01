Bâbiâli Hatıraları

Refik Halid Karay’ın “Mahmut Yesari’nin asıl kıymeti hayatında kavranmış değildir; ölümünden ve nesillerden sonra değeri artacak ediplerdendir” cümlesiyle değerini ortaya koyduğu Mahmut Yesari’nin eserleri Can Yayınları tarafından yayımlanıyor bir süredir; Bâbıâli Hatıraları, yayınevinin bastığı ikinci kitabı. Yazar, bu kez yıllarını geçirdiği Bâbıâli’yi, yayıncılık alemini anlatıyor bize. Reşat Nuri’den Mehmet Rauf’a Bâbıâli’nin meşhur kalemlerine dair hatıralar; telif hakkı uğruna çekilen çileler, gazetelerin yazı işleri masalarında dönen kimi eğlenceli kimi üzücü olaylar Yesari’nin kaleminde yeniden hayat buluyor.
Mahmut Yesari
CAN YAYINLARI