Çizgi roman dünyasının efsanelerinden Harvey Pekar’ın anlattığı ve Ed Piskor’un çizdiği Beat Kuşağı kitabı, 40’ların sonu 50’lerin başında New York ve San Francisco çevresinde takılan birkaç arkadaşın etrafında başlayan, sonrasında da büyük bir edebi akıma dönüşen Beat Kuşağı’na saygı duruşu niteliği taşıyor. Beat efsanesine ilham veren başlıca yazarlar Kerouac, Ginsberg ve Burroughs, kuşağın ressamı Jay DeFeo, Chicago’daki Kompleksler Akademisi, San Francisco’nun ünlü City Lights Kitabevi… Beat akımının öne çıkan tüm isimleri, mekanları ve düşünce biçimleri kitapta yer alıyor.
BEAT KUŞAĞI
Harvey Pekar
ÇEV: Emre Yavuz
KARAKARGA YAYINLARI