Boynunun Etrafındaki Şey

Afrika edebiyatının son dönemde öne çıkan yazarlarından Nijeryalı Adichie, yine Can Yayınları tarafından yayımlanan Amerika'nın ardından Türkçedeki ikinci kitabında, yersiz yurtsuz olma deneyimiyle gelen derin hüsran duygusuna, "sıradan" insanların kültür farkını aşma ve sevgiyi yeniden kazanma çabasına ışık tutuyor. National Book Ciritiscs ödüllü yazar, toplam 12 öykünün yer aldığı kitapta, erkekler ve kadınlar, ebeveynler ve çocuklar, sürgündekiler ve geride kalanlar ve hepsini birbirine bağlayan bağları irdeliyor.
Chimamanda Ngozi Adichie
Çev: Sibel Sakacı
CAN YAYINLARI