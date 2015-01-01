Devlerin Omuzlarında - Milano Dersleri

Dünyaca ünlü İtalyan yazar, düşünür, edebiyatçı, araştırmacı, tarihçi Umberto Eco, 2016 yılında aramızdan ayrılmıştı. Devlerin Omuzlarında, onun Milano’da yapılan sanat ve kültür festivali Milanesiana için hazırladığı dersleri bir araya getiren son kitabı. Kitapta güzellik, çirkinlik, paradokslar, aforizmalar, yalancılar, edebi metinler, kusurlu sanat yapıtları, roman kahramanları, sırlar, komplolar, mitler gibi Eco’nun sevdiği pek çok kavram ve konu ele alınıyor.
Umberto Eco
ÇEV: Eren Yücesan Cendey
DOĞAN KITAP