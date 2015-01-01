Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > Kitap

			


			

			

			

				

				

					

					

						

						

						
Devlerin Omuzlarında - Milano Dersleri

						

						

														
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
													

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					

						

							
Dünyaca ünlü İtalyan yazar, düşünür, edebiyatçı, araştırmacı, tarihçi Umberto Eco, 2016 yılında aramızdan ayrılmıştı. Devlerin Omuzlarında, onun Milano’da yapılan sanat ve kültür festivali Milanesiana için hazırladığı dersleri bir araya getiren son kitabı. Kitapta güzellik, çirkinlik, paradokslar, aforizmalar, yalancılar, edebi metinler, kusurlu sanat yapıtları, roman kahramanları, sırlar, komplolar, mitler gibi Eco’nun sevdiği pek çok kavram ve konu ele alınıyor.
 
Umberto Eco
ÇEV: Eren Yücesan Cendey
DOĞAN KITAP
							


							Bu kitabı idefix'ten sayın alın
						

						

						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

							
					
				

			

					


  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
“35. Genç Günler”de Dostoyevski, Çehov ve Goethe’nin oyunları sahneleniyor

					

				

				
				

					
Bentley’in 100. yılında kalem tutkunlarına özel koleksiyon

					

				

				
				

					
Afrika’nın ilk kültür başkenti Marakeş

					

				

								
				

					
J.M. Coetzee’nin unutulmaz romanı sinemaya uyarlandı 

					

				

								
				

					
Dünyayı anlamak için çizen dahi: Leonardo Da Vinci 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Melike Yıldırım: Bazı kitaplar isimleriyle öylesine bütünleşirler ki sanki o kitabı başka hiçbir isim öylesine doğru bir şekilde anlatamaz gibi gelir.

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Son Tanıklar Çocukluğa Aykırı Yüz Öykü

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Svetlana Aleksiyeviç, "yepyeni bir edebi tür" olarak tanımlanan, uzun bireysel monologları farklı seslerin duyulduğu bir kolaja dönüştüren özgün dokümanter tarzıyla 2015 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						3 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						4 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

																

						5 - Uzun İhsan Efendi!
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap