Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri

Tuncay Birkan büyük bir emeğin ürünü olan kitabında 1930-1960 yılları arası çıkan gazete ve dergileri tarayarak, Cumhuriyetin erken dönemlerinde -Refik Halid, Peyami Safa, Halide Edip, Necip Fazıl, Nurullah Ataç gibi- yazarların devlet ve piyasa karşısındaki tutumlarını ortaya koyuyor. Birkan, "geçmişe bakışımızı taşlaştıran, orada sadece yeknesak bir çoraklık, devasa bir çöl gören toptancı perspektiflerin hegemonyasını sarsmay", "yeni kuşak okurlarda, kendi acılı ve kasvetli tarihimizden işlenebilecek bir mirasın tohumlarını bulma arzusunu kışkırtmayı" hedefliyor.

Tuncay Birkan

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