Reşat Çalışlar’ın Orhan Veli şiirini ve Garip akımını hatırı sayılır bir biçimde araştırdığı ikinci romanı Gariplikler, “Garip Yolculuklar” adında bir film yapmak için yola çıkan bir yapım şirketinde geçiyor. Orhan Veli’nin yaşamından ve şiirlerinden irili ufaklı kesitler, romandaki karakterlerin aşkları, hırsları, kâbusları ve sanrıları ile farklı anlamlara bürünüyor. Youtube dünyasının ayrıntılarında gezinen romanın anlatım dili, kitabi ve edebi bir dil olmaktan çok, sosyal medya diline yakın seyrediyor. Romanın çıkış noktası ise şu soruyla şekilleniyor: Orhan Veli’nin zamanda yolculuk yapan bir kız arkadaşı olsaydı neler yaşanırdı?

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