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Gariplikler

						

						

														
							

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Reşat Çalışlar’ın Orhan Veli şiirini ve Garip akımını hatırı sayılır bir biçimde araştırdığı ikinci romanı Gariplikler, “Garip Yolculuklar” adında bir film yapmak için yola çıkan bir yapım şirketinde geçiyor. Orhan Veli’nin yaşamından ve şiirlerinden irili ufaklı kesitler, romandaki karakterlerin aşkları, hırsları, kâbusları ve sanrıları ile farklı anlamlara bürünüyor. Youtube dünyasının ayrıntılarında gezinen romanın anlatım dili, kitabi ve edebi bir dil olmaktan çok, sosyal medya diline yakın seyrediyor. Romanın çıkış noktası ise şu soruyla şekilleniyor: Orhan Veli’nin zamanda yolculuk yapan bir kız arkadaşı olsaydı neler yaşanırdı?
GARİPLİKLER
Reşat Çalışlar
H2O YAYINLARI
							


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Tam bir İstanbul çocuğu olan, Alaattin Karaca’nın tanımlamasıyla “üstünde başında, sesinde soluğunda ‘eski bir İstanbul’dan rayihalar taşıyan” yazar Cem Sancar 82 denemeden oluşan yeni kitabı “Her İnsan Bir Ayet’te çocukluğunun İstanbul’unu, şehrin sokaklarını, lezzetlerini, mevsimlerini insanlarını kendine özgü muzip diliyle anlatıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çocukken, Karadeniz’in insana sanki bir asır sürecek kadar uzun gelen ve kesilmeden yağan yağmurlarını izler, can sıkıntısından kurtulmak için kitaplara kaçardım. Yağmur yağdıkça, üzerime hikâyeler de yağardı aslında. Sahi, neye, neyimize yarardı hikâyeler.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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