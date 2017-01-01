Sabitfikir
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 Naomi Alderman // Çev. Özden Umut Akbaş 

						
Misis Kitap

						
Güç

						

						

														
							

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Haberler

				

					
CerModern'in yeni konuğu Başar Başarır

					

				

				
				

					
İyi Kitap'ın 100. sayısına merhaba!

					

				

				
				

					
Afşin Kum Perşembe Söyleşileri'ne konuk oluyor

					

				

								
				

					
Costa Ödülleri Jon McGregor ve Gail Honeyman'ın

					

				

								
				

					
Alfabe “y”de kaldı!

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Jean-Paul Didierlaurent ile söyleşi:

“Okunmayan kitap, ölü kitaptır. Bu yüzden ortadan kalkması mı gerekir?”

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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