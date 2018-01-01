Kalan Son Güzel Kağıdım

Marcel Proust tam bir mektup delisiydi. Çocukken edindiği bu alışkanlıkla, Kayıp Zamanın İzinde’nin ciltlerini teker teker kaleme aldığı dönemlerden 1922 yılındaki ölümüne kadar hiç durmadan binlerce mektup yazdı. Ailesine, arkadaş bildiklerine, hasım bellediklerine, üst kat komşusuna, yayıncısına, kitaplarını destekleyenlere ya da kayıtsız kalanlara… Jérôme Picon’un derlediği ve açıklayıcı notlarla zenginleştirdiği bu seçki; zaman, üslup ve konu açısından dengeli bir dağılım sunuyor.

Marcel Proust

ÇEV: Aysenaz Cengiz

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