Kalan Son Güzel Kağıdım

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Marcel Proust tam bir mektup delisiydi. Çocukken edindiği bu alışkanlıkla, Kayıp Zamanın İzinde’nin ciltlerini teker teker kaleme aldığı dönemlerden 1922 yılındaki ölümüne kadar hiç durmadan binlerce mektup yazdı. Ailesine, arkadaş bildiklerine, hasım bellediklerine, üst kat komşusuna, yayıncısına, kitaplarını destekleyenlere ya da kayıtsız kalanlara… Jérôme Picon’un derlediği ve açıklayıcı notlarla zenginleştirdiği bu seçki; zaman, üslup ve konu açısından dengeli bir dağılım sunuyor.
 
Marcel Proust
ÇEV: Aysenaz Cengiz
YAPI KREDI YAYINLARI
							


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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ibn Haldun’un Mukaddime’de üzerinde durduğu çevrenin ve yaşanılan şehrin insan üzerindeki etkisi, modern yazarların ve düşünürlerin de peşini bırakmamış bir tartışmanın konusudur. Walter Benjamin meşhur kitabı Pasajlar’da 19. yüzyıl Paris’inden ve Charles Baudelaire’in şiirlerinden yola çıkarak erken modernizmin izlerini sürer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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