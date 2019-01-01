Kalbin Sesi-Bir Hicret Risalesi

“Gün gelir hakikate giden yola barikatlar kurulur. Bu defa sorulan soru şudur: ‘Ne yapmalı?’ Önce niyet edeceğiz, ardından kalbin sesine uyarak sonsuzluğa yöneleceğiz. Üç hakimin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin, ölümün. Aramak vazifedir. ‘Aramakla bulunmaz fakat bulanlar ancak arayanlardır’ denilmiş. İnanmak ve sevmek şart… Kendini belli eden sanattan, nümayişçi ahlaktan ve kendine güvenen ibadetten uzak durmalı. Hakikatin-hayrın-güzelliğin ardına düşüp, gayret bizden, tevfik Allah’tan demeliyiz.”
KALBİN SESİ-BİR HİCRET
RİSALESİ
Mustafa Kutlu
DERGÂH YAYINLARI