Sanat eleştirmeni ve yazar Samed Karagöz, ilk kitabı Kamçatka'nın önsözünde bu kitabı niçin yazdığını şu cümlelerle özetliyor: "Yeni yetmelik dönemlerinden başlamak üzere sergileri imkan buldukça gezmeye çalıştım. Sanata dair küçümseme ve anlamamaktan kaynaklı düşmanlıkları görünce bu alanda daha çok çalışmak gibi bir derdim oldu. Sanatı anlamaya ve anlatmaya dair çabalarımın hala tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Belki ilerde anlaşılır diye yazmaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bu kitap da o çabanın küçük bir neticesi."

Samed Karagöz

PROFİL KİTAP