Hüsrev Hatemi, Kimlik Kuyusu’nda son dönemde yaşadığımız “kimlik bunalımı” ve “köklerden uzaklaşma” sorunlarını, “ortak miras”ı iyi tanımlamakla aşabileceğimiz fikrinden yola çıkıyor. Kimliği yeniden inşa etmenin “ortak miras nedir” sorusunun cevabını bularak mümkün olabileceğini düşünüyor. Yazara göre sandığımızdan çok fazla ortak efsanelere, ortak kültüre ve tarihe sahip olduğumuz Eski Yunan, Mısır, Anadolu, İran hatta Türklerin de yaşadığı Orta ve Uzak Doğu kültür ve tarihinin farkında olmak, kendimizi sınırsızlığı ile yeni bir sınırı tanımlayabilecek büyük bir medeniyete eklemlenme imkânı yaratabilir. Hatemi Kimlik Kuyusu’nda bu imkânın peşinde.

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