Kısa Çizgiye Kısa Diyenlerin Hikayesi

Kısa Çizgiye Kısa Diyebilenlerin Hikâyesi bazen mucizelere inanan, bazen onlara sırt çeviren; hayatın her parçası kendisi için esin kaynağı olan bir yazarın ilk kitabı. On dokuz öyküden oluşan bu kitapta yazar Hüseyin Kural, kalabalıkların ne dediğini önemsemeden hakikati söyleyenleri anlatıyor. Kavga etmenin mecburiyetini yahut kaçmanın şart olduğunu da... Delirmekle aydınlanmanın yakınlığını… İnsanın karanlık iç dünyasını biraz da… Kural’ın hayal ile gerçeğin, şahsi olanla toplumsal olanın zaman zaman kesişip, zaman zaman birbirini teğet geçtiği öykülerinde gezinen ince alay, kara mizahın seçkin sesini duyuruyor.

KISA ÇİZGİYE KISA DİYEBİLENLERİN HİKÂYESİ Hüseyin Kural PROFIL KITAP