Edebiyat eleştirmeni Adam Kirsch, Küresel Roman - 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak kitabında bir romanı küreselleştiren şey nedir sorusunun yanıtını arıyor. Yazar, sorunun yanıtı için küresel yazar olarak gördüğü ve aralarında kışkırtıcı benzerlikler bulduğu 7 ünlü yazarı ele alıyor: Orhan Pamuk, Haruki Murakami, Roberto Bolano, Chimamanda Ngozi Adichie, Mohsin Hamid, Margaret Atwood, Michel Houellebecq ve Elena Ferrante. Seçtiği yazarların, eserlerini yerel deneyimin sınırlarından kurtaran yönlerini ortaya koyan yazarın kitabı modern edebiyatla ilgilenenler için zihin açıcı bir çalışma.
Adam Kirsch
ÇEV: Abdullah Yılmaz
VAKIFBANK KÜLTÜR YAYINLARI