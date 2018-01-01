Makine Olmak

Bu kitap size Jules Verne’in fantastik yolculuklarını anımsatabilir ya da engin bir hayal gücünün ürünü gibi gelebilir. Sorun şu ki, değil. Phoenix Havaalanı’nın yakınındaki kriyonik muhafaza deposunda metal silindirlerin içinde, sonsuzluğa uyanmayı bekleyen ilk insan bedenleri bulunuyor. Ünlü mucit Ray Kurzweil sonsuzluğu yakalama umuduyla gü nde 100 adet hap yutuyor. Sayıları giderek büyüyen bir kalabalık, insanın ölü mü yeneceğine inanıyor. Gazeteci Mark O’Connell, Makine Ol mak’ta hareketin içine doğru büyüleyici bir keşfe çıkıyor.

Mark O’Connel

ÇEV: Öznur Karakas

DOMINGO YAYINLARI