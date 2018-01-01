Frankenstein’i herkes bilir ama korku edebiyatının belki de en önemli karakterlerinden birini yaratan Mary Shelley’i çok kimse bilmez. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Mary Shelley filmiyle hayat hikayesini ve Frankenstein’i yaratma sürecini izlediğimiz yazar Mary Shelley artık yayınevleri tarafından da daha bir istekle basılıyor. Mary Shelley’nin öldükten sonra tamamladığı yegâne eser olan Mathilda ilk kez Türkçede. Kitap, Shelley’nin tüm yazılarında olduğu gibi yine pek çok otobiyografik öğe barındırıyor.

Mary Shelley

ÇEV: Nagihan Çakır

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