10 yıllık bir çalışma sonucunda derlenen Nuri Pakdil’in Mektuplar’ı, toplam üç cilt ve 1086 sayfadan oluşuyor. Nuri Pakdil’in mektuplarının bulunduğu 116 kişiden bir araya getirilen 553 mektuba ek olarak yazarın önemli günlerde dost ve arkadaşlarına yazdığı mesajlar, imzaladığı kitapların iç kapakları, uyarı notları ve altlarını renkli kalemlerle çizerek yanlarına çeşitli işaretler koyarak zenginleştirdiği çeşitli konulardaki gazete kupürleri de derlenmiş ve toplamda 600’ün üzerinde belge bu kitapta toplanmış.

MEKTUPLAR

Nuri Pakdil

EDEBIYAT DERGISI YAYINLARI