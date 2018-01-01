Turhan Turgut’un, Osmanlı posta tarihi ve filatelisi açısından önemli bir başvuru kaynağı olacak eseri Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihi aynı kitapta Türkçesi ve İngilizcesi ile Alfa Yayınları’ndan çıktı. Otuz yıla yakın süredir Türk filatelisiyle ilgilenmiş ve özellikle Osmanlı posta tarihi konusunu araştırarak, postaya uygulanan tarifeler, postanın takip ettiği yollar ve Sahra Postası konularında uzmanlaşmış Turhan Turgut ülkemizin posta tarihinin ve filatelisinin eksikliğini giderme amacıyla Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihi kitabını kaleme aldı.

Turhan Turgut

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