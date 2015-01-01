Pek çoğumuzun yönetmen olarak tanıdığı Derviş Zaim aslen bir yazar-yönetmen. Daha ilk filmini çekmeden 1992’de yayımlanan Ares Harikalar Diyarında romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazanan Zaim, yıllar sonra sinema diliyle de anlatılabilecek bir metin yazmak yerine, sadece edebiyatın olanaklarıyla ifade edilebilecek yeni romanını okuyucuyla buluşturdu. Şeyh Galip’in Hüsn’ü Aşk mesnevisine göndermelerin ağırlıklı olduğu Rüyet, geçmiş ve gelecek, özgürlük ve zorunluluk, arzu ile gerçeklik arasında sıkışmış insanın kendisine bir kimlik, bir hikaye yaratma çabasını anlatıyor.

Derviş Zaim

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