Dünyanın en iyi öykü yazarlarından biri kabul edilen William Trevor öyküleriyle ilk kez Türkçede. Trevor, bu kitapta ruhsal dengeleri tökezleyen, ayakta kalmak için aldatan, aldatılan, yalan söyleyen, çaresizliklerini küçük zalimliklerle örtmeye çalışan ama geçirdikleri hayati bir değişim sonrasında kendilerini duygusal bir düzlüğe ulaşmış bulan insanları anlatıyor. Ancak ilginç olan şu ki, bunları ele alırken yazar, bu düzlüğe olumlu ya da olumsuz bir değer atfetmiyor, bu duruş okuru son cümleden sonra da farklı okumalara açık olmaya davet ediyor.

YAĞMURDAN SONRA William Trevor ÇEV: Püren Özgören YÜZ KITAP