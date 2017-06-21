"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:



"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."





Ece KARAAĞAÇ





Ahmet Faruk Kayral esasında bir avukat. Fakat onu asıl enteresan kılan, kırk yıldır sürdürdüğü mesleği değil, çocukluğundan bugüne taşımayı başardığı ve tüm dünyayla paylaştığı pul merakı. Hobisini bir işletmeye de dönüştüren Ahmet Faruk Kayral pul merakını 1976 yılından bu yana kendi markası altında sürdürüyor ve pul meraklıları için dünyanın her yanından pulları Türkiye’ye getiriyor. Ahmet Faruk Kayral’la pul koleksiyonculuğunun inceliklerini konuştuk.



Sizin pul koleksiyonculuğuna ilginiz nasıl başladı?



11-12 yaşlarında, o yıllarda gümrük müdürü olan babamın çalıştığı daireye gidip gelen mektup zarflarını kağıt sepetinden alarak suya atıp çıkan pulları kurutarak başladım. Bu pulları deftere dizdiğimde ve her pul hakkında ansiklopedik bilgiler edindiğimde çok mutlu olduğumu gördüm. Zamanla damgasız pulları PTT’den aldım ve üniversiteye başlayıncaya kadar biriktirdim. Üniversite yıllarında babamdan her ay gelen paranın gecikmesi üzerine pullarımdan bir kısmını satıp yemeğe gittiğimde ya da yurt parasını ödediğimde ilk defa bu işin ticaretini yapabileceğimi düşündüm. Dolayısıyla fakültenin ikinci yılında Ankara’da, Serçe Sokak’ta (şimdiki adı Strazburg Caddesi) 20 metrekarelik küçük bir dükkan açtım ve hem okudum hem de ticaret yaptım.

Halen Türkiye Cumhuriyeti pulları koleksiyonum olduğu gibi, dünya çiçek pulları ve de Mısır, İsrail pulları koleksiyonlarım mevcut. Bu hobiyi gençlere yayabilmek arzusu ile Pul Koleksiyonculuğu isminde bir kitap da yazdım. Hatta ikinci baskısı yapıldı. A’dan Z’ye pulculukla alakalı her yönde bilgi edinmek mümkün bu kitaptan.

Pul koleksiyonculuğu bir dönem oldukça yaygındı, hemen herkesin evinde bir pul albümü bulunurdu. Peki günümüzde pul koleksiyonculuğunun popülaritesi ne düzeyde? Yeni nesil pul koleksiyonculuğuna ilgi gösteriyor mu?



Evet, eski yıllara göre yaygınlığı azalmış durumda. Bunun nedeni ise internetin, akıllı telefonların ve televizyonun yaygınlaşmasıyla gençlerin farklı yönlere kanalize olması. Ayrıca bu konuda gerekli reklamların yapılamaması ve pul koleksiyonculuğunun faydalarının çocuklara ve gençlere anlatılamaması, okulların bu hobiye gerekli ilgilerinin olmayışı da bir neden. Gerçi yurt dışında da durumun aynı olduğu gelen haberlerden anlaşılıyor.



Mektuplaşma kültürünün yerini hızla elektronik mesajlaşmaya bıraktığı bir çağda pullar da işlevlerini yitiriyor ve birer arzu nesnesine dönüşüyorlar diyebilir miyiz bu durumda?

Aslında bu değişimin pulculuğa olumsuz etki ettiğini kabul etmek mümkün değil. Zaten insanların her geçen gün ekonomik zorluklar içine düştüklerinden gerek zevklerinde, gerek hobilerinde kayıplar yaşandığı herkesçe bilinmekte. Buna rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insanın olduğu söylenebilir.

Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi ünlü serilerden esinlenen pul albümleri de mevcut. Yeni pul albümleri tasarlanırken neler dikkate alınıyor?



Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi eserlerinin, özellikle filmleriyle milyonlarca insana tesir etmiş olması bu konuda çıkan pulların meraklılarını da harekete geçirdi ve pulları satan firmalar büyük satışlar yaptılar. Dolayısıyla dünya devletlerinin çıkaracağı pullarda günlük olaylardan, etkinliklerden esinlenerek pullar çıkarması filateliyi canlandıracaktır. Kaldı ki Walt Disney serileri, uçak pulları, spor ile ilgili pullar, çiçek ve hayvan pulları vb pul toplayanlar için güzel ve sevilen seriler.





Bir pulun değerini belirleyen özellikleri nelerdir?



Sanırım şöyle sıralayabiliriz:



a)Tematik dediğimiz konulu seriler (çiçek, spor vb) olması



b) Çıkan pulların az miktarda olması



c) Pulun baskısının güzel oluşu



d) Dünyayı ilgilendiren konuları içermesi



e) Çıkaran devletin ekonomik gücü



Son olarak, sizin kişisel koleksiyonunuzdaki en değerli pul hangisidir?



Benim kişisel koleksiyonumdaki en değerli seriler; Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde çıkan ay yıldız serileri, Kadınlar Kongresi ve o dönemdeki diğer bazı seriler...