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Yazarlar

			

			

			

				
Ahmet Edip Başaran

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
SEN GÜLDÜN, SONUÇLAR AÇIKLANDI

						
 
 

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
"İstanbul'un gözü" Ara Güler'i kaybettik

					

				

				
				

					
Man Booker ilk kez bir Kuzey İrlandalı yazarın oldu

					

				

				
				

					
"Edebiyat ve Delilik" atölyesi

					

				

								
				

					
Can Yayınları çağdaş fotoğrafçılarla klasik metinleri buluşturuyor

					

				

								
				

					
Ferrante’nin “Karanlık Kız”ı sinemaya uyarlanıyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Kutlukhan Kutlu ile söyleşi
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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