Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Burcu Uğuz

				

					

					

						
1992 doğumlu, Ankaralı. Tarsus Amerikan Koleji’nde başladığı öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Fransızca-İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yapı Kredi Yayınları’nda çalışıyor, çeviri yapıyor.
 
					

					

				

			


			
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Müzik // “İnsan şımarıyor”

						
Anı kitapları okumak keyiflidir; bildiğimiz, tanıdığımız insanlar ne yapıp etmiş, bugünlere nasıl gelmiş merak ederiz. Dedikoduyu da severiz tabii. Ama bizi anı kitaplarına asıl olarak çeken, son sayfa da çevrildiğinde bıraktığı histir.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Damızlık Kızın Öyküsü sanat projesine dönüştü

					

				

				
				

					
Karanlığın Sol Eli televizyon dizisi oluyor!

					

				

				
				

					
Küçük Kadınlar bir mini diziyle dönüyor

					

				

								
				

					
Harry Potter'ın el yazması önbölümü çalındı!

					

				

								
				

					
Orhan Kemal Roman Armağanı Gürsel Korat’ın 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Emre Yavuz ve Sinan Ural ile söyleşi:

“İşin sırrı çizgi romanda ya da figürde değil, biriktirme tutkusunda.”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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