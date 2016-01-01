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Ece Çavuşlu
1991 yılında İstanbul'da doğdu. Sabancı Üniversitesi'nde Ekonomi ve Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümlerini tamamladı. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenci. Çeşitli fanzinlerde öyküleri ve şiirleri yayımlandı, bu süreçte freelance redaktörlük yapmaya başladı. 2016 yılından beri Koridor Yayınları'nda editör olarak çalışıyor.
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Herkesin en ufak ayrıntısına kadar bildiği bir kabusu anlatmanın birden çok yolu var. Holocaust üzerine yazılmış yüzlerce kitap, çekilmiş onlarca film ve belgesel de bunun kanıtı. 2.