Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Ercan Yılmaz

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Çehov’un gençliği film oluyor 

					

				

				
				

					
Uzun bir Norveç kışında: Buz Sarayı 

					

				

				
				

					
Metallica’nın serüveni çocuk kitabı oluyor 

					

				

								
				

					
15 Temmuz Demokrasi Kahramanları 15 ülkede anıldı 

					

				

								
				

					
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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