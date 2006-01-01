Tiyatro ve edebiyatın ilişkisine, kuşkusuz ki tek bir pencereden bakmak imkansız. Hem birbirlerine kardeş kadar yakın hem de uzak akrabalar kadar ayrık olan bu iki sanat türünün ilişkilerinin kaynağı aslında ilk akla geleceği gibi “yazı” değil, “anlatıcı olma” özellikleridir daha çok. Ne de olsa her ikisi de, kendine has soyut ya da somut biçimler kullanarak, daima anlatının peşindedir.