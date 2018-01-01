Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Funda Özsoy E.

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Beklenen Sevgili

						
2018 yılı TÜYAP Onur Konuğu da seçilen Selim İleri’nin velut kaleminden çıkan en son romanı Beklenen Sevgili, insanı kendi gerçeği ile yüzleştiren bir roman.
 

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Servet-i Fünûn dergisinin veritabanı dijital ortama taşınacak 

					

				

				
				

					
Bir Türk öyküsü Broadway’de 

					

				

				
				

					
Kağıt’ın her hali 

					

				

								
				

					
İstanbul Don Kişot Rotasında 

					

				

								
				

					
Hiç kapanmayan kütüphane sayısı artıyor 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
EFSANELERDEN KURGUSAL EDEBİYATA EDEBİYATIN BAŞ KÖŞESİNDE: KEDİ
 
Bern’deki Paul Klee Müzesi’nde Klee’nin hayvanları konu eden eserleri sergileniyor. Klee’nin çektiği fotoğrafların döndüğü kısımda epey zaman kalıyorum, en az sergiyi gezdiğim süre kadar - fotoğraflar içime işliyor; sevgi dolu ve sakin. Ressamın deklanşörünün karşısında ise sadece kediler var.

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Ay Tiradı

						
						


												
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Kardeşlik köprüydü, herkes yerinde durdukça yıkılmayacak bir köprü, ayakları ayaklarımız olan. İki yakamız bir arada olacaktı sabit oldukça kademlerimiz. Kardeşlik perdeydi, ayrı düşsek de yırtmayacağımız bir perde, sinema perdesi değildi fakat başkalarının üzerinde kendi filmlerini oynatacağı.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebiyat en basit anlamıyla insanı ilgilendirse de, ilk edebi eserlerden günümüze, başka canlıların da alanı olmuştur. Dönüp baktığımda, edebiyatın dünyayı ve insandan yola çıkarak hakikati anlama, anlatma becerisi başımı döndürüyor.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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