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Yazarlar

			

			

			

				
Mehmet Hakan Kekeç

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Gerçek ve Muhayyile Arasında Osmanlı: İki Cihan Âresinde

						
 

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Sarayı albümü restore ediliyor

					

				

				
				

					
Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul’a özel öykü yarışması  

					

				

				
				

					
Lanetli Avlu yeniden Türkçede 

					

				

								
				

					
Booker Ödülleri’nin uzun listesi açıklandı 

					

				

								
				

					
Müzede Sahne’de Beckett okumaları 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
İntihal mi, Esinlenme mi? ''Ben bu kitabı daha önce okumuştum!''

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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