Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa > Yazar



Yazarlar

			

			

			

				
Özgür Çiçek - Irmak Ertuna Howison

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Ölümünün 200. yılında Jane Austen: Edebiyatı endüstriye dönüştüren dâhi ya da hain kadın

						
18 Temmuz 1817 tarihinde Jane Austen, o zamanlar bilinmeyen ama şimdi Addison hastalığı ya da Hodgkin Lenfoma olduğu iddia edilen bir hastalıktan dolayı hayata gözlerini kapadı.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Sam Shepard hayatını kaybetti

					

				

				
				

					
Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor

					

				

				
				

					
Arthur C. Clarke Ödülü Colson Whitehead'in oldu

					

				

								
				

					
Murat Beşer Güncel Edebiyat Buluşmaları'nda!

					

				

								
				

					
Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Gökhan Dumanlı ile söyleşi:


"Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 -  "Zarafet ölmedi, görgüsüzlük popüler oldu."
						
					
					
				

																

						2 - Modern şiir Bursa'da
						
					
					
				

																

						3 - Dünya Şiir Günü
						
					
					
				

																

						4 - Okumanın zihne ve beyne 14 faydası
						
					
					
				

																

						5 - Ölümünün 200. yılında Jane Austen: Edebiyatı endüstriye dönüştüren dâhi ya da hain kadın
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap