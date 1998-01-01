Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Sevengül Sönmez

				

					

					

						
1973’te Almanya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamladı.

1998’den bu yana, “Cumhuriyet Kitap”, “Radikal Kitap”, “Kitaplık”, “Virgül”, “Varlık” gibi dergilerde yazıları yayımlanıyor. YKY için Sait Faik’in bütün eserlerinin editörlüğünü yaptı, Sait Faik’in mektuplarını Karganı Bağışla adı altında yayımladı. Sabahattin Ali’nin bütün eserlerinin eleştirel basımını Delta serisinden yayımladı ve mektuplarını Hep Genç Kalacağım adıyla bir araya getirdi. Sabahattin Ali’nin öykülerinden oluşan seçkisi de Kamyon adıyla yayımlandı. Sabahattin Ali’nin yaşamöyküsü fotoğraflarla anlatan “Bir Fotoğraf Camı” (2007), “Fotoğrafını Bekliyorum” (2012) sergilerinin küratörlüğünü yaptı.

Adalar Müzesi’nin edebiyat danışmanlığı, Sait Faik Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi küratörlüğünü de üstlendi. Adalar Müzesi’nde “Adalar, Yazarlar, Şairler, Mitostan Edebiyata” (2011) adlı bir sergi açtı.

Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp müzeleri ve Burgazada Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin küratörlüğünü üstlendi.

İthaki Yayınları için Kemal Tahir’in yayımlanmamış öykülerini kitaplaştırdı. Everest Yayınları için Melih Cevdet Anday’ın bütün eserlerini ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerinin sadeleştirilmiş basımlarını hazırlamaktadır.

Çok sayıda kitabın editörlüğünü üstlendi. Yapı Kredi Yayınları, Koç Üniversitesi Yayınları, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Everest Yayınları, Kapı Yayınları, Can Yayınları olmak üzere farklı yayınevlerinde editör, çevirmen, yayına hazırlayan olarak yayıncılık sektörünün pek çok alanında çalıştı.

Editörler Platformu kurucu üyelerindendir.

2009-2015 arasında Bilgi Üniversitesi’nde edebiyat arşivi yöneticiliği yaptı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde editörlük dersleri verdi. TYB ile Bilgi Üniversitesi’nin 2012 öğretim yılında başlattığı Yayıncılık Okulu’nun koordinatörlüğü de yapmakta ve bu programda ders vermektedir.

2012-2015 arasında TİMAŞ Yayınları’nda  Editörlük biriminin danışmanlığını yürüttü.
 
					

					

				

			


			
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Pişman olmadan yaşamak

						
Uzak bir dağ kasabasına yetim bir çocuk olarak gelen, fiziksel gücü sayesinde ağır şartlar altında ses çıkarmadan çalışan, âşık olan, savaşa katılıp esir düşen Andreas Egger’in hayatını, tam da onun ömrü gibi basit ve yalın bir biçimde anlatıyor Bütün Bir Ömür. Son zamanlarda okuduğum en çarpıcı romanlardan biri.

						
					

					

					

									

			

				

		

                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
 44A Sanat Galerisi'nde "Omelas'ı Bırakıp Gidenler"

					

				

				
				

					
G.R.R Martin'den yeni bir kitap yolda

					

				

				
				

					
Hikmet Hükümenoğlu "Güncel Edebiyat Buluşmaları"nda!

					

				

								
				

					
Arrival'ın yönetmeninden yeni bir Dune uyarlaması

					

				

								
				

					
Hürriyet Kitap Sanat geliyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ömer Durmaz ile söyleşi:

“Tasarım ve yaratıcılık artık herkesin ihtiyacı”

Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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