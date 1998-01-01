1973’te Almanya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümde lisansüstü eğitimini tamamladı.



1998’den bu yana, “Cumhuriyet Kitap”, “Radikal Kitap”, “Kitaplık”, “Virgül”, “Varlık” gibi dergilerde yazıları yayımlanıyor. YKY için Sait Faik’in bütün eserlerinin editörlüğünü yaptı, Sait Faik’in mektuplarını Karganı Bağışla adı altında yayımladı. Sabahattin Ali’nin bütün eserlerinin eleştirel basımını Delta serisinden yayımladı ve mektuplarını Hep Genç Kalacağım adıyla bir araya getirdi. Sabahattin Ali’nin öykülerinden oluşan seçkisi de Kamyon adıyla yayımlandı. Sabahattin Ali’nin yaşamöyküsü fotoğraflarla anlatan “Bir Fotoğraf Camı” (2007), “Fotoğrafını Bekliyorum” (2012) sergilerinin küratörlüğünü yaptı.



Adalar Müzesi’nin edebiyat danışmanlığı, Sait Faik Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi küratörlüğünü de üstlendi. Adalar Müzesi’nde “Adalar, Yazarlar, Şairler, Mitostan Edebiyata” (2011) adlı bir sergi açtı.



Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp müzeleri ve Burgazada Sait Faik Abasıyanık Müzesi’nin küratörlüğünü üstlendi.



İthaki Yayınları için Kemal Tahir’in yayımlanmamış öykülerini kitaplaştırdı. Everest Yayınları için Melih Cevdet Anday’ın bütün eserlerini ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın eserlerinin sadeleştirilmiş basımlarını hazırlamaktadır.



Çok sayıda kitabın editörlüğünü üstlendi. Yapı Kredi Yayınları, Koç Üniversitesi Yayınları, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Everest Yayınları, Kapı Yayınları, Can Yayınları olmak üzere farklı yayınevlerinde editör, çevirmen, yayına hazırlayan olarak yayıncılık sektörünün pek çok alanında çalıştı.



Editörler Platformu kurucu üyelerindendir.



2009-2015 arasında Bilgi Üniversitesi’nde edebiyat arşivi yöneticiliği yaptı ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde editörlük dersleri verdi. TYB ile Bilgi Üniversitesi’nin 2012 öğretim yılında başlattığı Yayıncılık Okulu’nun koordinatörlüğü de yapmakta ve bu programda ders vermektedir.



2012-2015 arasında TİMAŞ Yayınları’nda Editörlük biriminin danışmanlığını yürüttü.