Sabitfikir
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Yazarlar

			

			

			

				
Tuna Yukay

				

					

					

						 
					

					

				

			


			
Tüm Yazıları

			

			

			

			

				

															

					

						
Karanlığın Sonundaki Işık: Distopya

						
 

						
					

					

					

									

			

				

		

  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Felsefe tarihinde yolculuğa hazır mısınız?

					

				

				
				

					
Kutsal mekanların paylaşımı üzerine… 

					

				

				
				

					
Festivalin teması: Edebiyat Güldürür 

					

				

								
				

					
Japonya'da Türk Kültür Yılı etkinlikleri sürüyor 

					

				

								
				

					
Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızla birlikte hazırlamaya başlayacağımız Yayınevi Hikâyeleri’nde sözü alternatif işler üreten, okurları edebiyatın özgün örnekleriyle tanıştıran sevdiğimiz yayınevlerine bırakıyoruz.

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
 On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu

						
						


												
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Sanat eleştirmeni, sanat tarihçisi, ressam, şair, toplumbilimci, düşünür John Ruskin, On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu eserinde sanayi devriminin sonuçlarını çevresel yönden ele alıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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