1993 İstanbul doğumlu. New York’ta, Sarah Lawrence College’in Dünya Edebiyatı ve Yazı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben New York’ta edebiyat ajanlığı yaptı ve Turkish Voice’da köşe yazarlığına başladı. 2012’de British Council’ın düzenlediği edebi çeviri yarışmasının finalistlerinden biri seçildi. Çevirileri AltKitap’ın bastığı, “Yankı Sanatı” adlı kitapta yer aldı. Bir yandan İstanbul’da çevirmen ve yazar olarak çalışıyor, bir yandan da Amerika’daki New York Journal of Books işin kitap eleştirmenliği yapıyor. Yazıları şu ana kadar InTown Dergisi’nde, Time Out İstanbul’da, Time Out İstanbul in English’de, Turkish Voice’da ve New York Journal of Books’da yer aldı.