Önümüzdeki yıl Oscar yarışında En İyi Yabancı Dilde Film dalı için Türkiye’nin adayı olan Bağlılık Aslı filmi 7. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma kapsamında seyircilerinin karşısına çıktı. Atlas Sineması’nın 19:30 seansında gösterilen filmin ardından başrol oyuncuları Kübra Kip, Ece Yüksel, Almina Kavcı ve film ekibinin katılımıyla bir soru-cevap etkinliği gerçekleşti. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterimin soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü sinema yazarı Kürşat Saygılı üstlendi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Buğday’ın tanınan yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği film, annelik olgusunu odak noktasına yerleştiriyor. Doğum izninin ardından işe geri dönmeye çalışan Aslı ve hayatındaki çalkantıların arasında sürüklenen bebek bakıcısı anne Gülnihal, hayatlarındaki derin farklılıklara rağmen bir araya geliyor ve bu durum Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasına neden oluyor.
Yeni yorum gönder